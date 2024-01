Netflix hat einen indischen Film gestrichen - wegen Protesten rechter Hindu-Gruppen.

Im Spielfilm Annapoorani: the Goddess of Food geht es um eine junge Inderin, die Köchin werden will. Sie gehört der Brahmanenkaste an, die traditionell vegetarisch ist. Im Film kocht und isst die Hauptfigur Fleisch - gegen den Willen ihrer Familie.

Aus Sicht einer großen, rechtsgerichteten Hindugruppe in Indien verletzt der Film religiöse Gefühle. Die Gruppe protestierte laut Guardian mit einer Online-Kampagne - und vor den Netflix-Büros. Eine andere, rechte Hindugruppe hat die Macherinnen und Macher des Films angezeigt. Die reagierten jetzt - und entschuldigten sich. Die Produktionsfirma sagt, dass sie keine Gefühle verletzten wollte. Sie wolle die anstößigen Szenen rausschneiden. Netflix hat den Film weltweit von den Plattformen genommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Streamingdienste Inhalte zurücknehmen, weil rechte Hindus protestieren. Vor drei Jahren hat Amazon das Gleiche mit einer Politserie getan.