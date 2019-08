Es geht um den Konflikt in der Kaschmir-Region. Diesen Monat hat die indische Regierung den Sonderstatus im indischen Teil der Region Kashmir aufgehoben. Auf Youtube stellen sich Künstler mit Patriotismus-Pop auf die Seite der indischen Regierung. Die geschätzt 250 Millionen Internetnutzer in Indien werden in den Musikclips zum Beispiel aufgerufen, in die Region zu ziehen, dort Land zu kaufen oder eine Frau von dort zu heiraten.

Die Clips sind meist ziemlich einfach produziert. Einer der Künstler sagte der Nachrichtenagentur AP, sein Clip sei in drei Stunden fertig gewesen. Die Musiker sind nicht unbedingt Anhänger der Regierung. Sie folgen dem Trend teilweise auch aus kommerziellen Gründen, sagte der Künstler. Dafür müssten sie aber die Nachrichtenlage gut kennen und die Stimmung in der Bevölkerung gut einschätzen können.