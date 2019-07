Allein 2017 sind laut einem Bericht der BBC 1,2 Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben. Im westindischen Staat Gujarat läuft ein Pilotprojekt, das dagegen steuern soll. Schauplatz ist die Industriestadt Surat, in der Textil- und Färbefabriken einen Großteil der Umweltbelastung ausmachen.

Emissionshandel für Feinstaub

Die Regierung hat für die Stadt einen Grenzwert festgelegt, wie viele Emissionen insgesamt von den Fabriken ausgestoßen werden dürfen. Sie können Lizenzen für ihren Anteil daran kaufen - und wenn sie weniger Feinstaub ausstoßen, können sie die nicht benötigten Lizenzen an eine andere Firma weiter verkaufen. Dadurch sollen Firmen motiviert werden, lieber in innovative Technologien zum Umweltschutz zu investieren, anstatt in die Lizenzen.

Erarbeitet haben das Projekt Forschende der Universitäten in Chicago und Harvard, zusammen mit der Stadt Surat. Ein Mitarbeiter am energiepolitischen Institut in Chicago sagte der BBC, durch das Projekt könne man nichts verlieren. Aber wenn es Erfolg habe, könnte man es auch auf andere Regionen in Indien übertragen.

In Indien ist die Feinstaubbelastung acht Mal höher als der Grenzwert der WHO.