Am Sonntag sollen in Indien die Frauen über die Sozialen Netzwerke gefeiert werden.

Premier Narendra Modi hat für den Internationalen Frauentag eine Aktion im Netz gestartet. Dann soll es auf seinen Social-Media-Kanälen um das Leben und die Arbeit der Frauen gehen. Das hat er auf Twitter angekündigt.



Modis Aktion kommt aber wohl nicht ganz freiwillig. In letzter Zeit wurde er immer wieder dafür kritisiert, zögerlich auf die Gewalt gegen Frauen im Land zu reagieren. In Indien wird nach offiziellen Zahlen alle 15 Minuten eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt.



Unter dem Hashtag #SheInspiresUs ruft Modi jetzt dazu auf, Geschichten und Beiträge über inspirierende Frauen zu teilen. Diese sollen dann am Sonntag über seine Social-Media-Kanäle verbreitet werden. Mittlerweile haben auch schon Zehntausende unter dem Hashtag Vorschläge gepostet. Der indische Premier ist in den Sozialen Netzwerken recht präsent und gehört zu den Politikern weltweit mit der größten Reichweite.