Das demonstrative Müllsammeln passt in gleich zwei Kampagnen von Modi. Einmal die Initiative "Sauberes Indien", zu der gehört, den Fluss Ganges zu reinigen und mehr Menschen Zugang zu einer Toilette zu verschaffen. Und einmal das Programm Fit India, das mehr Menschen zum Sport ermuntern soll. Modi wirbt dabei für Plogging, also Müll aufheben beim Joggen. In der indischen Stadt Chennai gibt es sogar einen Halbmarathon, bei dem die Läuferinnen und Läufer ermuntert werden, zu ploggen. Sie hängen sich eine Tasche um, in der sie auf dem Weg Müll sammeln.