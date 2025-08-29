Scheidungen sind in Indien zwar rechtlich möglich, werden in der Gesellschaft aber oft als Schande angesehen.

Vor allem geschiedene Frauen werden häufig stigmatisiert. Der Guardian berichtet über eine Aktivistin, die sogenannte "Scheidungscamps" organisiert - Frauen zu stärken, die geschieden sind, getrennt leben oder in ihrer Beziehung leiden. Die 31-Jährige will damit dazu beitragen, dass Scheidung gesellschaftlich normalisiert wird. In den Camps bekommen die Frauen auch Rechtsberatungen bei häuslicher Gewalt und Infos dazu, wie sie finanziell unabhängig werden. Ein Anwalt, der in den Camps arbeitet sagt, es gehe darum, gesellschaftliche Normen zu durchbrechen und Frauen über ihre Rechte aufzuklären.

Nach Zahlen der Regierung erlebt jede dritte Frau in Indien häusliche Gewalt. Menschenrechtsorganisation kritisieren, dass der gesellschaftliche Druck hoch ist, in solchen Ehen zu bleiben.