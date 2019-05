In der Öffentlichkeit sein Kind zu stillen, gilt in vielen Ländern als Tabu. Im Taj Mahal in Indien sollen Mütter jetzt einen eigenen Still-Raum bekommen.

Der geplante Still-Raum ist der erste in einer indischen Sehenswürdigkeit. Das Mausoleum Taj Mahal wurde im 17. Jahrhundert von einem Großmogul in Erinnerung an seine große Liebe erbaut. Sie war bei der Geburt eines ihrer Kinder gestorben.



Das Stillen in der Öffentlichkeit ist weltweit stigmatisiert. Vor zwei Jahren musste sich der Direktor des Victoria and Albert Museum in London bei einer Mutter entschuldigen, nachdem sie aufgefordert worden war, ihre Brust zu bedecken. Es wird auch immer wieder von Fällen berichtet, in denen die Frauen aufgefordert werden, die Räumlichkeiten zu verlassen.