Normalerweise sind Krokodile Fleischfresser.

In Südindien soll sich aber ein Krokodil jahrzehntelang vegetarisch ernährt haben und wurde deshalb als heilig verehrt. Jetzt ist es gestorben - hunderte Menschen waren bei der Begräbniszeremonie dabei. Örtliche Medien zeigen Bilder von dem Tier, mit Blumen geschmückt und mit Palmblättern bedeckt.

Laut dem New Indian Express lebte das Krokodil in einem See und hatte die symbolische Aufgabe, den Tempel zu überwachen. Die Gläubigen sagen, das Krokodil habe jahrzehntelang nur Reis und Zucker gefressen. Der Sekretär des Tempels gibt allerdings zu bedenken, dass es im See auch eine Menge Fische gibt. Der Tempel in Kasaragod, der dem Hindu-Gott Vishnu gewidmet ist, ist rund 3.000 Jahre alt.

In Indien leben vor allem Hindus. Viele von ihnen sehen es als Tugend an, vegetarisch zu leben.