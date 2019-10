Es gibt hundertausende lizensierte Waffenbesitzer. Diese Begeisterung will sich die Regierung jetzt zunutze machen für den Umweltschutz. Genauer: Sie will den Baumbestand in der Region erhöhen. Deshalb müssen in Zukunft alle Antragsteller mindestens zehn Bäume pflanzen, bevor sie einen Waffenschein bekommen.

Das heißt: Neben den üblichen Nachweisen sollen sie auch ein Selfie vorlegen, das sie beim Bäumepflanzen zeigt. Bislang ist diese Regelung auf einen kleinen Bezirk beschränkt. Die Regierung will sie aber bald ausweiten.