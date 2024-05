In Indien, im Iran und in Pakistan gibt es immer weniger Geier - und das ist ein Problem für die Anhänger des Zoroastrismus.

In der Religion ist es seit Jahrtausenden Brauch, die Toten nicht zu begraben, sondern oben auf Türme zu legen, sodass Geier ihre Überreste bis auf die Knochen beseitigen können. So wird auch verhindert, dass Leichen Boden und Gewässer kontaminieren. Der britische Guardian berichtet aber, dass es etwa in Karachi zu wenige Geier gibt, um den Brauch aufrechtzuerhalten.

Geier-Zucht als Lösung?

Der Zoroastrismus kommt ursprünglich aus Persien, inzwischen gibt es aber auch Gemeinden in Indien und Pakistan. Dort gibt es laut dem Bericht inzwischen Überlegungen, sich eigene Geier für das Totenritual zu züchten. Viele begraben ihre Toten aber inzwischen auch, obwohl ihre Religion das verbietet.

Auf dem indischen Subkontinent sind Geier in den letzten Jahren drastisch weniger geworden. Der Grund ist, dass viele Rinder Medikamente bekommen. Wenn sie sterben und von Geiern gefressen werden, werden die Vögel vergiftet.