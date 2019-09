Die Regierung hat den Export des Lebensmittels gestoppt. Grund ist ein extremer Preisanstieg bei Zwiebeln. In mehreren Städten hatten sich die Preise für das Gemüse in den letzten Wochen verdoppelt. Das liegt an einer schwachen Ernte und an den Überschwemmungen in mehreren Bundesstaaten.

Indien ist der größte Zwiebel-Exporteur der Welt. Im letzten Haushaltsjahr wurden 2,2 Millionen Tonnen in andere Länder geliefert. Hauptabnehmer sind Bangladesch, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate und Sri Lanka.