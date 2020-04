In Indien haben Eltern ihre neugeborenen Zwillinge Covid und Corona genannt.

Wie das katholische Nachrichtenportal Matters India berichtet, wollten sie mit den Namen für den Jungen und das Mädchen an die schwierigen Umstände der Geburt in der Zeit der Corona-Krise erinnern.

Zu den Schwierigkeiten gehörte unter anderem der Weg ins Krankenhaus, nachdem die indische Regierung wegen Covid-19 eine Ausgangssperre verhängt und der öffentliche Nahverkehr seinen Betrieb fast vollständig eingestellt hatte. Die Mutter der Zwillinge, Preeti Verma, sagte laut dem Portal: "Das Virus ist gefährlich und lebensbedrohlich, aber sein Ausbruch hat die Menschen dazu gebracht, sich auf die Gesundheit, auf Hygiene und andere wichtige Regeln zu konzentrieren."

Die Zwillinge wurden schon am 27. März in einem Krankenhaus in Raipur geboren, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Chhattisgarh.