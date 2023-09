Eine Woche nach der erfolgreichen Landung auf dem Mond will Indien jetzt die Sonne erkunden.

Die indische Raumfahrtbehörde hat erfolgreich eine Rakete gestartet, die eine Forschungssonde zu einem ganz bestimmten Bereich im All bringen soll - rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Weil sich dort Gravitationskräfte ausgleichen, bleiben Objekte in der Regel an Ort und Stelle. Von dort soll der Satellit Aditya-L1 die äußeren Schichten der Sonne beobachten. Dazu nutzt er Detektoren für elektromagnetische Felder.

Bei der Mission geht es laut der indischen Raumfahrtbehörde vor allem darum, Sonnenwinde besser zu verstehen. Die elektrisch geladenen Teilchen sorgen für die bekannten Polarlichter, aber auch für Störungen im Funkverkehr oder beschädigen Satelliten im All.

Letzte Woche war Indien mit der Raumsonde Chandrayaan-3 schon eine Landung am Südpol des Mondes gelungen. Das Gebiet ist noch unerforscht. Wenige Tage davor war eine russische Sonde abgestürzt.