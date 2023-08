Man nehme: Quechua, eine indigene Sprache in Lateinamerika, und vermische es mit K-Pop, der koreanischen Musik - herauskommt: Q-Pop.

Der peruanische Sänger Lenin Tamayo ist damit zuerst auf Social Media berühmt geworden, jetzt hat er sein erstes Album veröffentlicht. Der 23-Jährige sagt, dass er seine Popularität nutzen will, um gegen Diskriminierung vorzugehen. Weil er indigene Wurzeln hat, wurde er in der Schule ausgegrenzt und gemobbt. Tamayo sagt, K-Pop habe ihm und anderen Indigenen wieder Selbstvertrauen gegeben - weil südkoreanische Stars der Szene ganz ähnlich aussähen wie Indigene in Peru. Zum Beispiel hätten sie hohe Wangenknochen - für die er sonst immer beleidigt wurde. Inzwischen berichten Medien auf der ganzen Welt über den Q-Popstar aus Peru.

Bis heute wird die indigene Bevölkerung dort strukturell benachteiligt und ist in den meisten staatlichen Einrichtungen so gut wie nicht vertreten. Laut Amnesty International wenden staatliche Sicherheitskräfte außerdem teils ungestraft Gewalt gegen Indigene an. Dutzende Menschen wurden allein bei Protesten Anfang des Jahres von Einsatzkräften getötet - die meisten Opfer hatten einen indigenen Hintergrund und stammten aus armen Verhältnissen.