Wenn Land absackt, dann kann das gerade in Städten schlimme Folgen haben: Fundamente werden instabiler und Gebäude beschädigt. Außerdem wird die Infrastruktur anfälliger für Überschwemmungen und Erdbeben.

Ein Forschungsteam hat das Problem für fünf indische Megacities analysiert, darunter Neu Delhi und Mumbai. Im Fachmagazin Nature Sustainability weisen die Forschenden mit Satellitendaten nach, dass fast 900 Quadratkilometer jährlich um mehr als vier Millimeter absinken. Schätzungsweise 23.000 Gebäude könnten innerhalb der nächsten 50 Jahre gefährdet sein.

Ein treibender Faktor bei den sinkenden Böden ist laut der Studie der Überverbrauch von Grundwasser: Und das Problem ist nicht auf Indien beschränkt, denn viele Städte weltweit verbrauchen mehr Grundwasser, als die Natur nachfüllen kann.

Die Forschenden schreiben, dass Städte ihre Infrastruktur und ihr Grundwassermanagment anpassen müssen. Überwachung durch moderne Satellitentechnik könnte dabei helfen, Tragödien zu verhindern.