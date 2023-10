Seit einem Monat ist ein indischer Forschungssatellit auf dem Weg zur Sonne.

Er hat jetzt laut der indischen Weltraumbehörde Isro ein wichtiges Etappenziel erreicht: Der Satellit Aditya-L1 hat nämlich den Einflussbereich der Erde verlassen. Er hat bisher etwa 920.000 Kilometer zurückgelegt, das ist in etwa die Hälfte der gesamten Strecke. An diesem Punkt heben sich die Gravitationskräfte von Erde und Sonne auf, sodass Aditya-L1 erstmal in einer stabilen Umlaufbahn bleibt.

Der Forschungssatellit soll in etwa drei Monaten seine Endposition erreichen und von dort dann Bilder und Daten der Sonne liefern - vor allem von den äußeren Schichten. Ziel der Mission ist es unter anderem die Dynamik des Sonnenwindes besser zu verstehen. Das ist ein Strom aus geladenen Teilchen, der sich von der Sonne aus im Weltraum verbreitet. Wenn der Sonnenwind die Erde erreicht, kann er in Form von Polarlichtern sichtbar werden.