Das Sumatra-Nashorn ist das kleinste der fünf heute noch lebenden Nashorn-Arten - und es gilt als extrem bedroht, Schätzungen zufolge gibt es weltweit nur noch etwa 80 Exemplare.

Jetzt kommen gute Nachrichten aus einem Naturschutzgebiet in Indonesien: Dort wurde letzte Woche ein gesundes Nashorn-Mädchen geboren. Schon am Tag nach seiner Geburt ist es auf eigenen Beinen im Dschungel unterwegs gewesen. Seine Mutter stammt aus dem indonesischen Gebiet, sein Vater aus einem Zoo aus den USA - er wurde aber schon vor ein paar Jahren für ein Nashorn-Zuchtprojekt in das Naturschutzgebiet gebracht.

Sumatra-Nashörner haben zwei Hörner und sind als einzige Nashornart behaart.

Ein Video von dem Nashorn-Baby hat unter anderem der MDR auf seiner Seite.