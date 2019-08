Dort haben jetzt tausende Geflüchtete gegen die australische Einwanderungspolitik protestiert. Bei Demonstrationen in mehreren indonesischen Städten haben sie eine Lockerung der Aufnahmebedingungen gefordert. In einem Brief an den australischen Botschafter schreiben sie, sie würden in der Vorhölle festgehalten und ihre Grundrechte würden verletzt. Die meisten Geflüchteten in Indonesien kommen aus Afghanistan, Somalia und Myanmar und wollen eigentlich nach Australien. Das Land schickt Flüchtlingsboote aber immer wieder nach Indonesien zurück. Dort leben sie oft in Internierungslagern oder einfach auf der Straße. Indonesien hat die UN-Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet, und muss Geflüchtete deshalb nicht schützen.

Auch in Neuseeland gibt es gerade viel Kritik an der Einwanderungspolitik, besonders an den Aufnahmebeschränkungen für Geflüchtete aus dem Nahen Osten und vom afrikanischen Kontinent. Menschenrechtsaktivisten halten die Beschränkungen für Diskriminierung und fordern, dass sie abgeschafft werden.