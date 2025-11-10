Indonesien hat den ehemaligen Diktator Haji Mohamed Suharto per Präsidialdekret zum "Nationalhelden" ernannt - obwohl ihm Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.

Suharto war General. Er übernahm nach den Massakern von 1965/1966 die Macht und regierte Indonesien bis 1998. 2008 starb er. Sein Regime war geprägt von einem wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch von Vorwürfen massiver Korruption und Menschenrechtsverletzungen, darunter eine Unterdrückung der Opposition sowie die Annexion Osttimors.

Mehr als 500 Forschende und Menschenrechtsaktivisten hatten zuvor in einem Brief gefordert, Suharto von der Liste zu streichen. Sie nannten die Verleihung des Titels an ihn einen "Verrat an den Opfern und den demokratischen Werten". Eine Menschenrechts-NGO verurteilte die Entscheidung als "Normalisierung der Straflosigkeit".

Die Regierung verteidigte die Entscheidung: So würden in Indonesien Vorgänger und insbesondere Führungspersönlichkeiten geehrt, die Außergewöhnliches für Indonesien geleistet haben.

Prabowo Subianto, Indonesiens aktueller Präsident, war selbst ein ehemaliger Militär. Am Ende des Suharto-Regimes war er Chef der Spezialeinheiten und heiratete Suhartos Tochter.