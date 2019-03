Präsident Joko Widodo hat sie nach sechs Jahren Bauzeit eröffnet. Die Linie führt 16 Kilometer vom Süden der Stadt ins Zentrum. Bis 2024 soll eine zweite Linie in den Norden von Jakarta fertig sein, weitere könnten folgen. Die Regierung hofft, dass die 40 Millionen Einwohner aus Jakarta und dem Umland jetzt vom Auto in die Bahn umsteigen und es weniger Staus gibt. Immerhin braucht man mit der U-Bahn jetzt nur noch eine halbe statt zwei Stunden in die Innenstadt. Experten bezweifeln aber, dass die U-Bahn alleine reicht. Jakarta ist als Auto-Stadt angelegt worden. Alternativen wie Bürgersteige für Fußgänger gibt es nicht.

Die U-Bahn ist eins von vielen Infrastruktur-Projekten der Regierung. Präsident Widodo möchte im April wiedergewählt werden.