In Indonesien sollen dabei jetzt 2000 Küken helfen. Die haben die Behörden in der Großstadt Bandung auf der Insel Java jetzt einzeln in Käfigen an Schulkinder verteilt.

Laut Medienberichten nennt Bürgermeister Oded Danial die Kampagne Hühnerisierung. Dabei müssen sich die Kinder um die Tiere kümmern, sie zweimal täglich füttern und sollen dadurch weniger Zeit für das Smartphone haben. Außerdem sollten die Kinder dabei lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Kinder in Indonesien im Schnitt jeden Tag drei Stunden im Internet sind - zehn Prozent von ihnen sogar zehn Stunden.