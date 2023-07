Eigentlich wollten sich nächste Woche LGBTQ-Gruppen aus ganz Südostasien in Indonesien treffen.

Doch die Organisatoren haben die Veranstaltung kurzfristig abgesagt - wegen Sicherheitsbedenken. Sie sagen, dass sie von religiösen Gruppen Drohnungen bekommen haben. Vor allem im Netz ist wohl viel Stimmung gegen das LGBTQ-Treffen gemacht worden. Einige forderten Indonesiens Regierung auf, es zu verbieten.

Die Organisatoren wollen das Treffen nachholen - in einem anderen Land in Südostasien. In welchem, wollen sie aber erst mal geheim halten, um die Sicherheit der LGBTQ-Akitvisten zu gewährleisten. Im überwiegend muslimischen Indonesien ist Homosexualität zwar keine Straftat, aber ein Tabuthema.

Nur in der Provinz Aceh wird das islamische Rechtssystem der Scharia umgesetzt. Deshalb steht Homosexualität dort unter Strafe.