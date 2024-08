Noch ist Nusantara, die künftige Hauptstadt von Indonesien, voller Baustellen - die Regierung arbeitet trotzdem schon von dort aus.

Noch-Präsident Joko Widodo hat die erste Kabinettssitzung der neuen Regierung dort abgehalten: im Präsidentenpalast - an dem ebenfalls noch gebaut wird. Von Widodo stammte die Idee, das smoggeplagte und überfüllte Jakarta auf der Insel Java zu verlassen - und eine komplett neue Hauptstadt mitten im Regenwald von Boreo zu bauen. Inzwischen wird seit zwei Jahren gebaut - und selbst Widodo gibt zu, dass es noch lange dauern wird, bis die Stadt fertig ist. Trotzdem ist die Regierung schon umgezogen - und in ein paar Tagen soll der indonesische Unabhängigkeitstag in Nusantara gefeiert werden.

Das mindestens 38 Milliarden-Dollar-Projekt ist im Land hoch umstritten. Etwa die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner sollen gegen den Bau der neuen Hauptstadt sein. Auch an dem Plan, eine besonders moderne und nachhaltige Stadt zu schaffen, gibt es jede Menge Zweifel.

Allerdings gibt es noch einen Grund, Jakarta in den nächsten Jahren zu verlassen: Die Stadt droht im Meer zu versinken - durch Klimawandel und das exessive Abpumpen von Grundwasser.