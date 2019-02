Dagegen hat sich Präsident Joko Widoko jetzt etwas ausgedacht: Er will, dass die Militärs in den zivilen Bereich wechseln, also zum Beispiel in Behörden arbeiten. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für unterbeschäftigte Generäle stößt aber auf Kritik, besonders bei Menschenrechtsgruppen.

Warum? Sie befürchten, dass das Land zurückfallen könnte, in die Zeit der Diktatur, als viele Stellen in Behörden von Armee-Angehörigen besetzt waren. Bis 1998 wurde Indonesien von Diktator Suharto regiert. Danach folgten Reformen und das Militär zog sich aus dem zivilen Bereich zurück. Bis heute dürfen Soldaten nur in Behörden arbeiten, die direkt mit der Sicherheit und der Verteidigung des Landes zu tun haben.

Dass jetzt plötzlich so viele Generäle neue Jobs brauchen, liegt daran, dass es für sie keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr in der Armee gibt, seitdem das Militär in Indonesien keine so große Rolle mehr spielt.