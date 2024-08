Indonesien rückt die Baustelle seiner neuen Hauptstadt weiter in den Blick:

Zum ersten Mal laufen die Hauptfeiern zum Unabhängigkeitstag des Landes in Nusantara - der neuen Metropole, die die Regierung mitten im Regenwald der Insel Borneos bauen lässt.

Indonesiens Präsident Joko Widodo hatte vor ein paar Tagen schon die erste Kabinettssitzung in der noch unfertigen Stadt abgehalten. Dabei ist wohl der Bau von Regierungsgebäuden am weitesten fortgeschritten; vor allem wichtige Infrastruktur wie Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser fehlen aber noch. Das ganze Projekt könnte erst in 20 Jahre fertiggestellt sein.

Der Plan von Präsident Widodo ist, Jarkarta als Haupstadt aufzugeben. Die Stadt ist zum einen ein Verkehrsmoloch, zum anderen droht sie unter anderem durch den Klimawandel im Meer zu versinken.

Allerdings ist das Projekt der neuen Hauptstadt in Indonesien hoch umstritten. Es soll mindestens 38 Milliarden Dollar kosten. Es gibt auch viele Zweifel daran, dass Nusantara einmal so smart und nachhaltig wird wie versprochen.