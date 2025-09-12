Auf der Insel Bali in Indonesien sind durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 18 Menschen gestorben - Der Vizepräsident hat die Katastrophe jetzt mit dem Massentourismus erklärt.

Er sagte einer indonesischen Nachrichtenagentur, dass auf Bali zu schnell zu viel gebaut wurde. Zum Beispiel wurden Reisfelder zu Tourismusgebieten und Straßen umgewandelt. Dadurch kann Regenwasser nicht mehr so gut abfließen.

Der Bürgermeister von Balis Hauptstadt nannte als Ursache für die Überflutungen auch den vielen Müll. Die großen Mengen hätten die Kanalisation verstopft.

Auch auf einer anderen touristischen Insel in Indonesien gab es Überschwemmungen. Auf Flores - 800 Kilometer östlich von Bali - kamen mindestens fünf Menschen ums Leben.