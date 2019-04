Denn der für die Wahl des Senats hat Poster-Format und ist fast zu groß, um in die Wahlkabine zu passen. Jetzt gibt es die Sorge, dass vor allem ältere Leute Schwierigkeiten mit dem überdimensionalen Stimmzettel haben. Denn trotz der Größe gibt es Beschwerden, dass die Schrift zu klein ist.

Die Wahlen in der drittgrößten Demokratie der Welt starten heute in einer Woche. Rund 190 Millionen Menschen in Indonesien sind wahlberechtigt. Umfragen sehen den amtierenden Präsidenten Joko Widodo vorn, es gibt aber auch noch viele Unentschlossene.

Allerdings sind Wahlzettel nicht nur in Indonesien umfangreich: In Berlin beispielsweise wird der Stimmzettel bei der Europawahl im Mai fast einen Meter lang sein. Die Berliner haben nämlich deutlich mehr Auswahl als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen kandidieren, so die Landeswahlleiterin. Bei der vergangenen Europawahl hatte es den Angaben zufolge lediglich etwas mehr als halb so viele Vorschläge gegeben.