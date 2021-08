Das macht jedenfalls eine Firma in Schweden, nach eigenen Angaben als weltweit erste. Der britische Guardian berichtet, dass die erste Lieferung der Testphase jetzt an einen Kunden ausgeliefert wurde.

Normalerweise wird Stahl so hergestellt, dass aus Eisenerz Roheisen gewonnen wird, indem es zusammen mit Koks, also entgaster Kohle, in einen Hochofen gegeben wird. Durch die Emissionen entstehen weltweit gesehen acht Prozent aller Treibhausgas-Emissionen.

Eisenerz, Wasserstoff und erneuerbare Energie

Die schwedische Firma produziert ihren Stahl nun anstatt mit Kohle mit erneuerbarer Energie und Wasserstoff. Ihr neuer Stahl soll noch in diesem Jahr von dem Firmenkunden verbaut werden - erstmal testweise, in Prototypen von Fahrzeugen.

Wenn sich der Kohle-freie Stahl nach Abschluss der Testphase als gut erweist, will der Hersteller die reguläre Produktion ab 2026 beginnen.