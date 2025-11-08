Industrienationen müssen immer mehr Geld aufbringen, um Unwetterschäden zu beseitigen.

Laut einer Analyse des Rückversicherers Munich Re haben sich die Kosten für Industrienationen seit 1980 vervielfacht. Besonders deutlich ist der Anstieg in den USA und Deutschland.

In der Bundesrepublik haben sich die Kosten seit 1980 verfünffacht. Die Gesamtschäden in dem Zeitraum liegen laut Munich Re bei rund 180 Milliarden Euro.

In der Rangliste der am schwersten getroffenen großen Volkswirtschaften liegt Deutschland auf Rang drei, zusammen mit Indien. Auf Platz eins liegen die USA, danach folgt China. Dort sieht der Rückversicherer allerdings Fortschritte beim Hochwasserschutz. Deshalb sind die Extremwetterschäden in China sogar gesunken, gemessen an der Entwicklung der Wirtschaftsleistung.