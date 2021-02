Schnell den Finger anlecken und in den Pudding stecken. So sichern sich manche Geschwisterkinder den umkämpften Nachtisch. Das funktioniert nur, weil wir Ekel empfinden - vor dem Speichel anderer Menschen.

Dieser Ekel ist möglicherweise ein evolutionärer Vorteil: Er schützt uns wohl vor Krankheiten. Hinweise dafür präsentieren Forschende jetzt in einer Studie über Indigene in Ecuador. Die Shuar trinken ab und zu Chicha, eine Art Bier, das mithilfe von Speichel fermentiert wird. Obwohl das dort Tradition hat, finden viele Shuar das eklig - und das ist für sie möglicherweise gar nicht so schlecht.

Wer sich am meisten ekelte, hatte weniger Infektionen

In der Studie kam heraus: Die Personen, die besonders viel Ekel empfanden - vor dem Spuckebier oder auch vor rohem Fleisch -, deren Immunsystem hatte bis dahin am wenigsten mit Infektionen zu kämpfen gehabt. Der Ekel hatte sie also in der Vergangenheit vor Krankheiten geschützt.

Die Studie hat auch ergeben, dass Shuar-Gruppen, die nicht mehr in Hütten, unter hygienisch schwierigen Bedingungen lebten, sondern in Wohnungen, oft ein stärkeres Ekelempfinden hatten.