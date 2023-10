So etwas Ähnliches wie Long Covid könnte es auch nach Erkältungen, Grippe oder ähnlichen Infektionen geben - wenn auch wohl nicht ganz so schlimm.

Problem wohl bisher übersehen

So schlimm und so lang wie bei Long-Covid scheint es nicht zu sein. Aber die Forschenden sprechen durchaus von "Long Colds", also "langen Erkältungen". Sie glauben, dass das Problem bisher einfach übersehen wurde - und jetzt durch die Long-Covid-Forschung aufgefallen ist. Viele Details sind noch ungeklärt. Es sieht aber so aus, dass - wie auch bei Covid-19 - ein schwerer Verlauf von Infektionen das Risiko für Nachwirkungs-Symptome erhöht.