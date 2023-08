Gerade bei Säuglingen kann eine Infektion zu einem schweren Verlauf führen. Allein in Deutschland wurden laut der Krankenkasse DAK in der Hochphase rund 17.000 Babys unter einem Jahr deshalb im Krankenhaus behandelt.

Mütter übertragen Schutz auf Baby

In den USA hat die Arzneimittelbehörde FDA jetzt einen Impfstoff des Herstellers Pfizer zugelassen, um Babys davor zu schützen. Werdende Mütter sollen dafür in den letzten Wochen der Schwangerschaft den Impfstoff Abrysvo bekommen. So bildet ihr Immunsystem spezifische Antikörper. Die durchdringen die Plazenta und übertragen sich aufs Baby. Die Babys werden also passiv immunisiert. Auf die Art sollen sie bis zu sechs Monate nach der Geburt einen Schutz haben.

Empfehlung auch in EU

Auch die EU-Arzneimittelagentur EMA hatte vor vier Wochen empfohlen, den Impfstoff zuzulassen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache.