Symptome mit Verwechslungsgefahr

Diese neu entdeckten Symptome könnten leicht mit den Anzeichen von Geschlechtserkrankungen wie Syphilis verwechselt werden. Das könnte die richtige Diagnose neuer Fälle verzögern, warnen die Forschenden im New England Journal of Medicine.



Die Weltgesundheitsorganisation hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern am Wochenende zu einer Notlage von internationaler Tragweite erklärt.