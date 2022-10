Pandemien wurden in der Vergangenheit meistens ausgelöst, weil Infektionskrankheiten mit schweren Verläufen von Tieren auf Menschen übertragen wurden - wie zum Beispiel die Pest.

Aber jetzt warnt ein Forschungsteam der kanadischen Uni Ottawa, dass die nächste Pandemie ausgelöst werden könnte durch Viren und Bakterien, die aus schmelzenden Gletschern freigesetzt werden. Das schließen die Biologinnen und Biologen aus Untersuchungen am Lake Hazen, dem nördlichsten arktischen See Kanadas. Er wird von Eisfeldern und Gletschern gespeist und ist etwa so groß wie der Bodensee. Dort haben die Forschenden den Boden analysiert und Ablagerungen im See.

Ergebnis: Durch die steigenden Temperaturen wird es offenbar immer wahrscheinlicher, dass Viren und Bakterien, die bisher in Gletschern und im Permafrost eingeschlossen sind, sozusagen wieder erweckt werden - und dann könnten sich damit Tiere in der Region anstecken. Weil die wiederum immer näher an uns Menschen leben beziehungsweise wir an ihnen, wäre die Ansteckung von Menschen dann nur noch ein kleiner Schritt.