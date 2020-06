Unhygienisch, war schon damals der Vorwurf. Jetzt sind die Becken in den Kirchen gesperrt. Eine Gottesdienst-Besucherin in Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee hat vorgeschlagen, Weihwasser doch einfach in ähnliche Spender zu füllen wie Desinfektons-Mittel. Die Gemeinde hat das umgesetzt, mit einem fast kontaktlosen Weihwasserspender. Dort kann jetzt jeder mit dem Ellenbogen auf den Spender drücken und sich Weihwasser auf die Hand träufeln lassen.

Es geht aber auch mit dem Fuß, wie inzwischen zum Beispiel eine Firma aus der Oberpfalz beweist. Sie stellt eigentlich Senf- und Ketchup-Spender mit Fußpedal her, für Imbissbuden. Jetzt sind schon rund 25 Kirchen Abnehmer für die Spender, die ein neues kirchliches Design bekommen haben. Die Technik soll demnächst auch der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt werden.

Die Geräte sind vielleicht nicht ganz so würdevoll wie Weihwasserbecken aus Marmor, aber der Gründer der Firma glaubt, dass der Spender mit Fußpedal auch nach Corona bleiben wird. Denn auch in der Schnupfenzeit, sagt er, sollten nicht alle ins Weihwasserbecken reinlangen.