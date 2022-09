Masken können die Übertragung von Viren hemmen und so vor Krankheiten schützen.

Eine smarte Schutzmaske aus China soll Viren aber nicht nur abhalten, sondern auch erkennen können - und Trägerinnen und Träger warnen.

Forschende der Uni Schanghai stellen den Prototyp ihrer Entwicklung in der Fachzeitschrift Matter vor. Die Maske hat in einem Ventil bioelektronische Sensoren verbaut. Für die Erkennung von eintreffenden Viren setzt das Forschungsteam auf Aptamere - kurze DNA-Stücke, an die sich Virenproteine binden. Passiert das, wird über ein elektronisches System ein Signal ausgelöst, das zum Beispiel per Smartphone ausgelesen werden kann. Der Nachweis soll nach etwa 10 Minuten erfolgen und auch für geringe Virenmengen möglich sein.

Getestet haben die Forschenden die Erkennung von Corona- und Grippeviren. Die Maske könnte laut Studie auch an andere Erreger angepasst werden und in Zukunft etwa im Gesundheitsbereich eingesetzt werden.