Hohe Inflation, steigende Preise - viele Menschen in Deutschland können sich weniger leisten. Das merken auch Restaurants und Lieferdienste.

Eine Umfrage einer US-Unternehmensberatung in vier Ländern zeigt, dass hier in Deutschland besonders viele Leute am Essen gehen oder Essen bestellen sparen - nämlich mehr als 60 Prozent der Befragten. In den USA schränken sich der Umfrage zufolge nur 30 Prozent beim auswärts Essen ein. Auch in Frankreich und Großbritannien sparen die Menschen demnach eher auf anderen Gebieten.

In allen vier Ländern lag der Anteil der Leute, die sich wegen der Verteuerung Sorgen machen etwa gleich hoch: bei knapp 90 Prozent.

Zwei Drittel der Leute sagen, dass sie mehr auf Sonderangebote achten. Aber mit Blick auf den eigenen Job sind viele optimistisch: durchschnittlich mehr als 90 Prozent halten ihren Arbeitsplatz für sicher.

Die Umfrage der Boston Consulting Group war schon im August - die Ergebnisse wurde jetzt veröffentlicht.