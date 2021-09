Vor rund zehn Jahren gab es im afrikanischen Simbabwe eine Hyper-Inflation - die alten Geldscheine wurden so gut wie wertlos.

Teilweise wurden sogar 100-Billionen-Simbabwe-Dollar-Scheine gedruckt. Wenn die Menschen in Simbabwe an diese Inflationszeit zurückdenken, erleben sie vor allem Wut und Frust. Das will die Künstlerin Prudence Chimutuwah ändern, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Künstlerin macht aus den alten wertlosen Geldscheinen Kunstwerke. Zum Beispiel mit Frauen, die Kleider aus den Geldscheinen anhaben. Chimutuwah hofft, dass die Menschen so nicht nur negative Gefühle haben, wenn sie auf die alten Scheine schauen, sondern auch ein Wow-Erlebnis.

Simbabwe leidet noch immer unter den Folgen der Hyper-Inflation. Als die eigene Währung zu wertlos wurde, wurde sie durch den US-Dollar ersetzt, erst seit 2019 kann man wieder mit der nationalen Währung zahlen. Allerdings war die Inflation auch in den letzten Jahren wieder hoch. Im Juli waren 50 Simbabwe-Dollar nur rund einen halben Euro wert, das reichte nicht mal für einen Laib Brot.