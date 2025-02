Die Antarktis ist der einzige Kontinent, auf dem keine Menschen leben. Aber: Sie forschen dort und machen dort Urlaub.

Und das immer mehr: Mitte der 1990er Jahre kamen pro Jahr weniger als 8.000 Menschen in die Antarktis, in der letzten Saison waren es mehr als 120.000. Eine Forscherin sagt, neben Expeditionsreisen gibt es immer mehr Kreuzfahrten ins Südpolarmeer, auch spezielle Angebote wie Wellness-Touren und Swinger-Schiffe. Sie sagt: Eine Reise in die Antarktis ist immer noch teuer und etwas Seltenes. Dadurch bringt es in den Sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit und Likes. Gerade deswegen werde der Ort bei der jungen Zielgruppe interessanter.

Umweltschutzorganisationen sind besorgt, dass eins der letzten großen Wildnisgebiete zu einer Art Abenteuerspielplatz wird. Sie befürchten, dass die bisherigen noch recht strengen Regeln in Zukunft aufgeweicht werden - und würden den Tourismus gerne stärker regulieren.