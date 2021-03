Ist es gut oder schlecht, wenn Menschen ihre Krankheitssymptome googeln?

Das ist in Wissenschaftskreisen umstritten. Befürchtet wird, dass Betroffene dadurch zu falschen Diagnosen kommen, bei schlechten Behandlungsmethoden landen und am Ende ängstlicher sind als vorher. Dazu gab es bisher nur wenige Studien, und nur zur Netz-Recherche an sich.

US-Forschende wollten herausfinden, zu welchen Selbstdiagnosen das Symptome-Googeln Menschen bringt und zu welchen Einschätzungen. Dazu haben sie 5000 Männern und Frauen einige Krankheitssymptome genannt und ihnen gesagt, sie sollten sich vorstellen, dass jemand Nahestehendes darunter leidet. Nachdem alle gegoogelt hatten, sollten sie ihre vermutete Diagnose nennen, sagen, wie dringend das behandelt werden sollte, und wie groß ihre Sorge ist.

Es zeigte sich, dass etwa drei Viertel der Teilnehmenden den Ernst der Lage richtig einschätzten und auch keine schlechten Quellen verwendeten.