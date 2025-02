Dazu braucht es einen neuen Stausee. Die nötigen Mittel für dessen Bau hat am Freitag der Verwaltungsrat des Panamakanals freigegeben. Das Projekt soll einen sicheren und rentablen Betrieb des Kanals gewährleisten, hieß es. Im vergangenen Jahr hatte schon ein Gerichtsurteil den Weg frei gemacht für das neue Wasserreservoir.

Damit soll die Fahrt durch den Kanal zuverlässiger werden: Üblicherweise passieren ihn etwa 36 Schiffe pro Tag. In Dürre-Perioden können nur weniger Schiffe durchfahren, weil sie in mehreren Schleusen angehoben werden müssen. Für jedes Schiff muss dazu viel Wasser nachgepumpt werden aus einem ganzen Netzwerk an Seen.

Der neue See soll innerhalb von sechs Jahren fertig werden. Das Vorhaben hat soziale und ökologische Auswirkungen, weil dafür mehrere Dörfer überflutet werden sollen. Durch den Stausee sind etwa 2.000 Menschen direkt von Umsiedelungen betroffen. Die Behörden stellen zwar dafür Geld und Entschädigungen zur Verfügung. Trotzdem gibt es Proteste dagegen - und auch gegen die Folgen des Projekts für die Umwelt.

Der Panama-Kanal verbindet Atlantik und Pazifik an der schmalsten Stelle der beiden Amerikas und ist eine wichtige Handelsroute. Pro Jahr durchqueren normalerweise etwa 14.000 Schiffe den Kanal.