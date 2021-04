Das ist laut der zuständigen US-Raumfahrtbehörde ein Meilenstein , denn an dem Ort kann es bis zu minus 90 Grad Celsius kalt werden. Bei so einer Temperatur würden die Elektronik und die Batterien des Helikopters normalerweise erheblich beschädigt. Die Elektronik bekommt schon unter rund sieben Grad Probleme.

Aber dank spezieller Isolierung und Heiz-Elementen hat der Mini-Hubschrauber die Marsnacht offenbar überstehen. Er soll für die Nasa als erstes motorisiertes Fluggerät der Geschichte auf einem fremden Planeten fliegen. Das passiert wohl frühestens am 11. April.



Sein erster Flug soll dann auf eine Höhe von drei Metern gehen. Das ist eine Herausforderung, weil die Atmosphäre auf dem Mars sehr dünn ist. Ein Vorteil könnte aber die geringere Schwerkraft sein. Die Nasa hatte den Mini-Helikopter "Ingenuity" genannt - auf deutsch: Einfallsreichtum.



Er war am Wochenende vom Nasa-Rover "Perseverance" auf der Mars-Oberfläche abgesetzt worden. Dafür musste sich der Heli erst mal auseinanderfalten, was von CNN wie die "Metarmorphose eines Schmetterlings" bezeichnet wurde. Die Entwicklung von Ingenuity hat 85 Millionen US-Dollar gekostet.