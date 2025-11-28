Menschen mit Behinderung finden in Deutschland immer schwerer einen Job.

Ihre Arbeitslosenquote ist laut der Sozialorganisation Aktion Mensch letztes Jahr auf fast zwölf Prozent angestiegen - das ist doppelt so hoch wie die allgemeine Arbeitslosenquote. Besonders problematisch sei, dass immer weniger Unternehmen die gesetzliche Schwerbehindertenquote von fünf Prozent erfüllen - und stattdessen lieber Ausgleichszahlungen leisten. Damit arbeiten aktuell nur sehr wenige Menschen mit Behinderung - die Beschäftigungsquote ist mit 4,4 Prozent auf dem niedrigsten Wert, den das Aktion-Mensch-Inklusionsbarometer seit seinem Start vor zwölf Jahren registriert hat.

Eine Sprecherin der Organisation sagt, dass Unternehmen Inklusion gerade beim aktuellen Fachkräftemangel als Chance sehen sollten. Sie sagt auch, dass es viele staatliche Hilfen gibt - nicht nur Fördermittel, sondern auch Beratungsprogramme oder Hilfen zur barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung.