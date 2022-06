Fruchtfliegen profitieren offenbar von einer kalorienreduzierten Ernährung.

Das ist Forschenden in einem Labor in den USA aufgefallen. Sie stellten fest, dass Fruchtfliegen auf Diät besser sehen konnten und länger lebten. Durch Gen-Analysen konnten die Forschenden einen Zusammenhang herstellen zwischen der Diät, der verbesserten Sehfähigkeit und der Lebensspanne.

Ernährung verändert die Innere Uhr

Sie sagen: Durch weniger Kalorien verändert sich die innere Uhr der Fliegen, also die Mechanismen, die zum Beispiel Aktivität, Ruhezeiten und Hunger steuern. Diese Veränderung, so die Forschenden, wird vor allem durch Gene in den Augen der Tiere vorangetrieben. Und das wiederum lässt die Fliegen nicht nur besser sehen, sondern auch länger leben.

Die Forschenden sehen in ihrer Arbeiteinen Hinweis darauf, wie wichtig die innere Uhr für die Gesundheit ist. Bei den Fruchtfliegen hänge das direkt mit der Gesundheit der Augen zusammen. Dieser Effekt lasse sich aber nicht direkt auf den Menschen übertragen, denn Fruchtliegen inverstierten mehr als die Hälfte ihrer Energie in die Augen.