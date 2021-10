Wann wir aufstehen, wann wir Hunger haben, oder wir müde sind - all das wird von Hormonen gesteuert.

Morgens vor dem Aufstehen schüttet unser Körper zum Beispiel eine Dosis vom Stresshormon Cortisol aus - das hilft, auf die Beine zu kommen. Forschende aus den USA haben jetzt festgestellt, dass die innere Uhr in unserem Kopf, die diesen Vorgang steuert, in Wahrheit aus zwei Uhren besteht. Für ihre Studie haben die Forschenden die Gehirne von Mäusen bis zu zwei Wochen lang überwacht.

Hormonausschüttung hat eigene Uhr

Dabei fiel ihnen auf, dass für die tägliche Ausschüttung von Cortisol in zwei Hirnregionen Gene aktiv waren, die das innere Zeitgefühl steuern. Zum einen in einer Region, die für die Zeitwahrnehmung des gesamten Körpers zuständig ist. Und zweitens in einer Region, die die Ausschüttung von Hormonen steuert. Dass diese zweite Region eine eigene Uhr besitzt, war bislang unbekannt. Die Erkenntnis könnte in der Zukunft helfen, auch Krankheiten beim Menschen zu behandeln, die mit Störungen in der Cortisol-Ausschüttung zusammenhängen.