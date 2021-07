In Beckum in Nordrhein-Westfalen ist das erste Wohnhaus in Deutschland eröffnet worden, das mit einem 3-D-Drucker gebaut wurde.

Laut Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach verspricht das neue Verfahren ein schnelleres und leichteres Bauen. Aufwendige Formen wie zum Beispiel Rundungen könnten leichter umgesetzt werden. Das Haus aus dem 3-D-Drucker hat zwei Geschosse und rund 160 Quadratmeter Wohnfläche. Beim Bau wird aus einer Düse Spezialmörtel und Beton digital gesteuert und in zentimeterdicken Schichten aufgetragen. Laut Ministerium schafft der Drucker einen Quadratmeter in fünf Minuten. Das Land NRW hat das Projekt mit knapp 200 000 Euro gefördert. In mehreren anderen Ländern, etwa in den USA oder Belgien, stehen bereits Gebäude aus dem Drucker.