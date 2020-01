In Indonesien sind in den letzten Tagen mehr als 60 Menschen durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen.

Vor allem in der Region um die Hauptstadt Jakarta gab es heftigen Monsun-Regen. Damit die Situation nicht noch schlimmer wird, sorgt die Regierung gerade künstlich dafür, dass die Wolken sich nicht über Jakarta abregnen, sondern schon vorher - über der Javasee.

Die Technologiebehörde hat Salzfackeln mit zehntausenden Kilo Salz in die Luft geschossen und so künstlich Regen ausgelöst. So kommt der meiste Niederschlag über dem Meer runter und nicht über Jakarta. Die Regierung sagt, dass sie das Ganze so lange weitermachen will wie es nötig ist.

Die Regenfälle in Indonesien hatten an Neujahr begonnen. Laut den Behörden waren es die heftigten seit 1866.