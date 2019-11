Ein Forschungsteam aus den USA und China hat jetzt rausgefunden, dass Bestäuber schon etwa doppelt so lange auf der Erde unterwegs sind als bisher gedacht: seit etwa 99 Millionen Jahren.

Darauf lässt ein in Bernstein eingeschlossener Käfer schließen, den Forschende in einer Mine in Myanmar in Südostasien gefunden haben. An den Beinen des Käfers klebten 62 Pollenkörner. Ihre Größe, Form und Klebrigkeit war demnach schon damals so beschaffen, dass sich der Pollen durch Kontakt mit Insekten verbreiten konnte.

Die Forschenden sagen, dass es schwierig war, die pulverige Substanz in dem Bernstein zu finden. Sie wurde erst unter einem Laser-Mikroskop an den Körperhaaren des Käfers sichtbar. Pollenkörner leuchten unter fluoreszierendem Licht, dadurch zeichneten sie sich gut vom Käfers ab. Und auch der war spannend für die Forschenden: Die Art kannten sie nämlich noch nicht.