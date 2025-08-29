Selbst Forschende bezeichnen Zikaden der Gattung Magicicada als sehr rätselhaft.

Jahrelang leben die Insekten im Boden. Dann kommen sie plötzlich zu Millionen hervor. Nach Paarung und Eiablage sterben sie. In der Regel kommen sie erst nach 17 Jahren an die Oberfläche.

Den Lebensrhythmus der Zikaden hat jetzt ein Biologe der Universität Kyoto mit seinem Team genauer untersucht. Dazu wurden in den USA Insekten ausgegraben. Es zeigten sich Merkmale, die die Zikaden für den Weg nach oben qualifizierten. Sind sie zum Beispiel schwer genug, wechselt die Augenfarbe von Weiß zu Rot - das Startsignal für das nächste Frühjahr. Überraschenderweise gab es auch einige Frühqualifizierte mit roten Augen, die dann schon nach 13 Jahren ihr Leben beendeten - also vier Jahre früher als die meisten der Insekten. Dieser Abstand wurde praktisch immer eingehalten, es gibt also nur 13 oder 17 Jahre - und nichts dazwischen.

Der Studienleiter will weiter forschen - und herausfinden, warum die Zikaden wissen, dass vier Jahre rum sind.

