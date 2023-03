Jeder Mensch scheidet am Tag etwa zweieinhalb Prozent seines Körpergewichts an Exkrementen aus - also Kot und Urin.

Eine Art von Zwergzikaden kommt auf das mehr als hundertfache. Sie scheidet pro Tag laut einer neuen Studie 300 Prozent ihres Körpergewichts als Urintröpfchen aus. Diese Tröpfchen schießt die Zikade quasi im Sekundentakt aus ihrem Hinterteil möglichst weit von sich weg - das zeigen Videoaufnahmen, die die Forschenden gemacht haben (Studie). Urin-Geschosse im Sekundentakt Sie gehen davon aus, dass die Technik den Zikaden erstens hilft, den Urin mit möglichst wenig Energie-Einsatz loszuwerden. Zweitens schützt das Wegschleudern wahrscheinlich davor, dass Fressfeinde das Tier anhand des Urins finden. Die Zwergzikaden sind nur wenige Millimeter groß. Sie ernähren sich von Pflanzensaft, der fast nur aus Wasser besteht und kaum Nährstoffe enthält. Das erklärt, warum sie davon so viel zu sich nehmen - und wieder ausscheiden müssen.